أوضحت الإدارة العامة للمرور خطوات حجز مواعيد تعليم القيادة، من خلال منصة أبشر.

حجز مواعيد تعليم القيادة

وأشارت إلى آلية الدخول لحجز مواعيد تعليم القيادة تتمثل في الخطوات التالية:

ـ الدخول على منصة أبشر.

ـ الضغط على المواعيد.

ـ اختيار المرور.

ـ الضغط على الانتقال للمواعيد.

ـ اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.

شروط استقبال المتقدمين لمدارس تعليم القيادة

وقد أكدت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق، أن استقبال المتقدمين في مدارس تعليم القيادة، لن يتم دون وجود موعد إلكتروني مسبق.

يذكر أن الإدارة تتيح خدمة استقبال طلبات حجز موعد تعليم القيادة إلكترونيًا عبر بوابة وزارة الداخلية (أبشر) في مدارس تعليم القيادة كافة، للرجال والنساء، في مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443 هـ الموافق 4/ 1/ 2022 م.