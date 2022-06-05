أوضحت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم الأحد، خطوات حذف رغبة التسجيل للحج.

وقالت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر: إنه يمكن للمتقدم حذف رغبة التسجيل للحج من خلال اختيار الاستعلام عن حالة الطلب، ثم إكمال البيانات، واختيار حذف الطلب في أسفل الصفحة.

شروط التسجيل في الحج:

كشفت وزارة الحج والعمرة عن الشروط الواجب توافرها في حجاج الداخل لأداء فريضة الحج لهذا العام إن شاء الله.

وقالت الوزارة: إن الشروط تتضمن ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا داخل المملكة.

لا يتجاوز عمره 65 عامًا ميلاديًّا.

أن يكون مكتمل التحصين بحسب الحالة في تطبيق توكلنا.

ولفتت الوزارة إلى أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

وتبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من اليوم في قبول طلبات حجاج الداخل لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وسط مجموعة من الضوابط والإرشادات الهامة.