دخل قرار إعفاء المواطنين من إجراءات تأشيرة دخول بريطانيا، حيز التنفيذ، بداية من اليوم الأربعاء.

إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني:

ونشرت سفارة المملكة في بريطانيا إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة ابتداءً من اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022م.

وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: يتيح الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لحامله السفر إلى المملكة المتحدة دون الحصول على تأشيرة بريطانية بشرط طلب الإعفاء عبر الإنترنت لكل زيارة.

وأوضحت السفارة أن بريطانيا تتيح للسعوديين استخراج إعفاء إلكتروني من تأشيرة الزيارة خلال 24 ساعة.

إجراءات التقديم:

وكشفت السفارة عن إجراءات التقديم على الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة، وقالت إنها تتضمن:

تقديم طلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني على الرابط التالي: هنا.

تسديد رسوم طلب الإعفاء وتصل إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا (37 دولارًا أمريكيًا)، وتقدر بنحو 138 ريالاً.

تلقي صاحب الطلب موافقة إعفاء من التأشيرة عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة.

طباعة نموذج الإعفاء الإلكتروني قبل السفر وتقديمه للسلطات البريطانية عند الوصول، ويتضمن: (جواز السفر – عنوان الإقامة في بريطانيا – موعدَي الوصول والمغادرة).

في حال الحاجة لتعديل الطلب أو المساعدة؛ بالإمكان التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية البريطانية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، أعلنت قبل أيام، أنه بإمكان المواطنين، بداية من شهر يونيو، التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة، دون الحاجة لتقديم طلب مسبق إلى سفارة لندن.