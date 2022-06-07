أكدت وزارة الحج والعمرة أن إضافة المتقدم لـ 10 اختيارات في المفضلة عند تسجيله لحج هذا العام؛ يساهم في زيادة فرصة ترشيحه.

وأتاحت الوزارة خدمة الحجز والتسجيل من داخل المملكة إلكترونيًّا من خلال موقعها الرسمي أو تطبيق “اعتمرنا”، وذلك للراغبين في تأدية الشعيرة للعام الحالي.

طريقة الحجز عن طريق الوزارة:

وتتضمن طريقة حجز حجاج الداخل عن طريق الوزارة عدة خطوات، وهي:

1- الدخول على الموقع الخاص بالوزارة، واختيار أيقونة “خدمات”.

2- اختيار خدمة حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين.

طريقة الحجز طريق تطبيق اعتمرنا:

1- يجب عليك أولًا تنزيل تطبيق اعتمرنا وتثبيته على الهاتف.

2- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول مباشرة إذا كان هناك حساب موجود بالفعل.

3- يتم إدخال البيانات المطلوبة والخاصة بالمواطن.

4- اختيار خدمات الحج واختيار خدمة الحجز واختيار التصريح.

فتح التسجيل لحجاج الداخل:

وكانت الوزارة أعلنت فتح باب التسجيل من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين بالبلاد بموجب إقامة نظامية والراغبين في تأدية شعيرة الحج لموسم العام الجاري 1443هـ، ليتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية.

ووضعت الوزارة شروطًا للمتقدمين والتي تتضمن ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا داخل المملكة.

ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عامًا ميلاديًّا.

الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

أن يكون مكتمل التحصين بحسب الحالة في تطبيق “توكلنا”.