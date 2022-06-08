أوضحت وزارة الصحة، كيفية اكتشاف الأطعمة التي قد تسبب الحساسية الغذائية، محذرة من الإقدام على أي خطوات دون استشارة الطبيب المختص أو أخصائي التغذية العلاجية.

تحديد الأطعمة المسببة للحساسية:

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر، إن الخطوة الأولى تتمثل في تحديد الغذاء المسبب للحساسية عبر 4 نقاط هي: تسجيل أمراض الحساسية الموجودة في العائلة، وتسجيل الأطعمة والمشروبات التي يتم تناولها وكميتها ونوعها، وكذلك تسجيل الأعراض والوقت من أكلها إلى بداية ظهور أول عرض، إلى جانب تسجيل الأطعمة التي قد تكون هي المسببة للحساسية.

اختباران:

ولفتت إلى أن الخطوة الثانية تتضمن اختبارين؛ الأول يتمثل في التوقف عن الأطعمة المشتبه بها لمدة أسبوعين، ومراقبة الأعضاء، إذا اختفت الأعراض فهذا يعني أن الطعام المتناول هو المسبب للحساسية.

ولفتت إلى أن الاختبار الثاني خاص بتناول الأطعمة المشتبه بها، وإذا ظهرت أعراض الحساسية خلال 10 – 120 دقيقة فيعني ذلك أن هذا الطعام هو المسبب الرئيسي للحساسية، داعية إلى تجنب هذه الخطوة في حال الإصابة بردة فعل حادة منها.