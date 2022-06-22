انتهى خلاف بين زوجين في غانا بقرار طلاق من المحكمة، أعقبه هدمٌ لقصرهما الذي بناه الزوج بأمواله على أرض الزوجة.

خلاف بين زوجين في غانا وصل للمحكمة فقررا الطلاق لكن حدثت مشكلة أن قصرهم الذي يسكنونه بناه الزوج بأمواله على أرض زوجته فرفضت دفع ثمن البناء للزوج ورفضت بيع المنزل لتقاسم المبلغ فما كان من الزوج إلا أن هدم المنزل بالكامل. (صورة الزوج تظهر في الثانية 34)pic.twitter.com/jSGpGMWdK3 — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 21, 2022

تعنت الزوجة

وبعد إنهاء إجراءات الطلاق، اختلف الطرفان على قصرهما الذي يقيمان فيه؛ إذ بناه الزوج بأمواله الخاصة، إلا أن ملكية الأرض تعود للزوجة التي رفضت دفع ثمنه، أو عرضه للبيع لتقاسم المبلغ بينهما.

واختار الزوج هدم القصر بالكامل، بعد تعنت زوجته في تقسيم ثمنه؛ وقام بتصوير مشهد الهدم بنفسه.