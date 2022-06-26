أعلنت شركة كيمانول عن عزمها سداد مبلغ 122 مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية السعودي (تمثل 50% من القرض القائم) وكذلك السداد المبكر بمبلغ 151 مليون ريال للبنوك المقرضة (تمثل 35% من القرض القائم) خلال هذا الأسبوع.

أثر إيجابي للدفعات

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن هذه الدفعات سيكون لها أثر إيجابي على النسبة الحالية (Current Ratio) حيث كانت 1.98 في الربع الأول من هذا العام ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى أكثر من 2.1، كما أن نسبة القروض إلى حقوق الملكية (Debt to Equity Ratio) ستنخفض من 0.6 في الربع الأول إلى أقل من 0.34 بعد سداد الدفعات المذكورة أعلاه، مما يعكس المركز المالي الجيد للشركة هذا، وسيكون هناك انخفاض في التكاليف المالية بحوالي 4.5 مليون ريال خلال العام الحالي.

قرض صندوق التنمية

الجدير بالذكر أن القرض القائم لصندوق التنمية الصناعية السعودي سيصبح 123 مليون ريال بينما القرض القائم للبنوك سيكون 277 مليون ريال، علماً بأن ذلك لن يؤثر على فترة القرض حسب الجدولة المعلن عنها بتاريخ 28 فبراير 2021م و 23 مارس 2021م .