وقفت “واس” على عملياتِ تفويجِ الحجيج إلى الأراضي المقدسة من مطار كوالالمبور من خلال ثلاث مراحل رئيسة.

وتتضمن أولى المراحل ما قبل إنهاء إجراءات السفر، والثانية مرحلة إنهاء إجراءات السفر، والوصول إلى الطائرة خلال دقائق معدودة استعدادا للسفر.

ويجري خلال المراحل الميسرة مطابقةُ شروطِ ومواصفات السفر من اشتراطات صحية وعامل السن وغيرها من الشروط المتحققة في الحاج.

ترميز وفرز الأمتعة:

إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم ابتداءً من إصدار التأشيرات إلكترونياً حتى إنهاء إجراءات سفرهم في مطار كوالالمبور، حيث يجري استقبالهم في صالة مبادرة طريق مكة والترحيب بهم وتوزيعهم على الكاونترات لإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة.

يُذكرُ أنَّ الجهاتِ المشاركةَ في صالة مطار كوالالمبور، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وشركة علم.