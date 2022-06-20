أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد زيادة في نمو البقعة الشمسية AR3038، لتصبح ضخمة اليوم الاثنين عن أمس.

زيادة نمو البقعة الشمسية AR3038

وقالت فلكية جدة، عبر حسابها في “تويتر”، إنه تم رصد زيادة نمو البقعة الشمسية AR3038 التي كانت كبيرة أمس وأصبحت ضخمة اليوم، حيث تضاعف حجمها بشكل سريع خلال 24 ساعة.

وأضافت أن هذه البقعة تمتلك مجالاً مغناطيسياً “بيتا جاما” غير مستقر يحتوي طاقة قادرة على إنتاج توهجات متوسطة القوة، فضلًا عن أن البقعة تواجه الأرض مباشرة.

وأوضحت أن البقع الشمسية عبارة عن جزر مغناطيسية مؤقته على سطح الشمس الذي يسمى “الفوتوسفير” أو كرة الضوء، وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

كيف تتكون البقع

وتتشكل البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها.

وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تتفكك.

وأكدت أنه من الممكن رصدها بسهولة بواسطة تليسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، أو تليسكوب شمسي صغير أو من خلال تقنية إسقاط صورة الشمس.