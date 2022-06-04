أكدت الجمعية الفلكية في جدة أن سماء المملكة تشهد الليلة ظاهرة فلكية تسمى باسم خلية النحل.

تفاصيل الظاهرة:

وقالت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت 04 يونيو 2022 وبداية الليل القمر بالقرب من العنقود النجمي الضخم المفتوح النثرة في كوكبة السرطان المعروف كذلك باسم خلية النحل.

كما نشرت محاكاة لموقع القمر قرب عنقود النثرة على قبة السماء الليلة.

المذنب C / 2017 K2:

في سياق آخر، قالت الجمعية إن المذنب C / 2017 K2 (بان ستارز) يزين ليالي يونيو 2022 وهو يتحرك أمام كوكبة الحواء.

وتشير قاعدة بيانات رصده حاليًا إلى أن لمعانه الظاهري 9.6 درجة تقريبًا لذلك غير مشاهد بالعين المجردة لكن يرصد عبر تلسكوب صغير.