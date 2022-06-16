كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رأي الإسباني خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق في الانضمام لنادي الهلال في صيف 2022.

وكان ماتا صاحب الـ 33 عامًا انضم إلى اليونايتد في 2014، ليرحل بعد ثماني سنوات قضاها في صفوف اليونايتد.

خوان ماتا يرفض 10 ملايين يورو

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن ماتا رفض الانضمام لنادي الهلال مقابل راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو، حيث يُفضل اللاعب البقاء في أوروبا.

وسبق للاعب ماتا اللعب في صفوف أندية ” فالنسيا الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي”، كذلك لعب مع المنتخب الإسباني خلال الفترة من 2009 إلى 2016 تُوج خلالها بلقب كأس العالم عام 2010 ولقبين في بطولة كأس أمم أوروبا عامي 2008 و 2012.