سلطت دائرة التحكيم في رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الضوء على أبرز القرارات التحكيمية التي شهدتها الجولة الـ28 ومن ضمنها مباراة النصر والأهلي.

وفي وقت سابق، تعرض الحكم فيصل البلوي حكم مباراة النصر والأهلي لانتقادات؛ بسبب عدم حمايته للاعبي الأهلي من عنف لاعبي النصر خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

فيصل البلوي أدار القمة بكفاءة

وكشفت دائرة التحكيم أنه في الدقيقة 47، قرار الحكم فيصل البلوي بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح أصفر الرياض، كان قرارًا صحيحًا، لعدم وجود مخالفة على طلال العيسى أثناء محاولة عرقلة ماشاريبوف، وكذلك كان قرارًا صحيحًا من حكم الفيديو لعدم استدعاء الحكم لمشاهدة الواقعة.

وقال حسين الشريف المتحدث الرسمي السابق باسم الاتحاد حول الأداء التحكيمي بالمباراة: “ثقة الجمهور الرياضي بالتحكيم المحلي مهزوزة، لأنه فعليًّا مهزوز ومرتبك ويُشعرك بعجزه عن معاقبة بعض الأندية، خسر الأهلي الفوز بصافرة غير حازمة، رمت به في مصير مجهول، خشونة صفراء مفرطة ولكن لم تجد من يواجهها بعدل”.

أما الناقد الرياضي تركي الغامدي فقال: “سيناريو (يقهر) كل أهلاوي.. كان بالإمكان أن يخرج الأهلي فائزًا لكنه فرط في نقطتين ثمينتين.. حكم المباراة فيصل البلوي تساهل كثيرًا مع بعض التدخلات العنيفة من لاعبي أصفر الرياض.. وكان ممكن يطرد لاعبًا أو لاعبين من النصر.. ولا ألوم الأهلاويين على احتجاجاتهم”.