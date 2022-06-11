توصل باحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى أن الأسبرين يقوض خلايا سرطان القولون والمستقيم بمرور الوقت، لكن السبب الدقيق وراء هذا التأثير للأسبرين كان لغزًا في الغالب.

توصلت نتائج الدراسة إلى أن الأسبرين يبطئ معدلات التكاثر والبقاء لخلايا سرطان القولون والمستقيم؛ مما يساعد في الحماية من الإصابة بهذين النوعين من السرطان.

نتائج الدراسة:

وفي تجربة سريرية سابقة، وُجِد أن الأشخاص الذين تناولوا 600 ملليجرام من الأسبرين يوميًّا لمدة عامين انخفض لديهم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 63% في المرضى الذين يعانون من متلازمة لينش- وهي حالة وراثية تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل القولون والمستقيم.

الأسبرين وعلاج السرطان:

كما أيدت العديد من الدراسات الأخرى هذه النتائج، لكن لم يقم أي منها حتى الآن بالتدقيق في التفسير المحتمل لسبب حدوث ذلك.

ويعكف الباحثون، في الوقت الحاضر، على معرفة ما إذا كان للأسبرين تأثيرات مماثلة في السرطانات التي تصيب أعضاء أخرى من الجسم.