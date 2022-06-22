نفذت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية ممثلة بالإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية (إدارة المبادرات الهندسية) دراسة ميدانية موسعة لمعرفة مدى جاهزية وكفاءة الأنظمة الإرشادية استعدادا لموسم حج هذا العام 1443هـ.

فعالية النظام الإرشادي:

وأفاد مدير إدارة المبادرات الهندسية المهندس أحمد بن مسفر الحربي أن هذه الدراسة تأتي للتأكد من مدى فاعلية النظام الإرشادي في توجيه الزوار والمعتمرين للمداخل والممرات الرئيسية وللاستفادة المثلى من مرافق بيت الله الحرام خاصة في ظل الكثافات البشرية المتزايدة تزامناً مع مواسم العمرة والحج.

واستهدفت الدراسة مسح لا يقل عددها عن 200 معتمر في مختلف المناطق والمرافق ضمن مسار رحلة الزائر و المعتمر وفي أوقات مختلفة و من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية والمعرفية بالإضافة إلى دراسة خصائص وجوانب القوة والضعف في النظام الحالي، سعياً للوصول لأفضل النتائج الممكنة والاستناد عليها لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية أو وقائية.

كما أوضح مدير الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية مساعد مدير عام مكتب الرئيس العام للشؤون الهندسية والفنية المهندس عبد الله بن محمد الحريقي أن هذه الدراسة تأتي انطلاقاً من أحد أبرز المرتكزات الأساسية لخطة الرئاسة التطورية (2024) في الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم من خلال تطوير الخدمات الإرشادية المكانية للقاصدين، حيث جرى إعدادها من خلال اتباع أحد الأساليب العلمية الحديثة والمتمثلة في الدراسة الميدانية الاستقصائية بالاستناد إلى الاستبيانات الإلكترونية والورقية (الأسئلة المغلقة) من خلال تحديد عينات مستهدفة من فئات الزوار والمعتمرين.

دراسة الآراء:

ولفت إلى أن هذا يأتي بهدف التواصل مع هذه الفئات ودراسة آرائهم وتجربتهم ضمن رحلة العمرة لتحديد خصائص ومميزات أنظمة الإرشاد المكاني الحالية بالمسجد الحرام وأروقته ودراسة جوانب القصور ومواطن الخل والانطلاق منها لتحسين وتطوير حزم الأعمال والخدمات المقدمة وضمان إثراء تجربة ضيف الرحمن.

يأتي ذلك بتوجيهات من قبل وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، ومتابعة حثيثة من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تقديم أفضل وأجود الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.