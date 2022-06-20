أعلن السفير السعودي في القاهرة أسامه بن أحمد نقلي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما سارع محبوه بالدعاء له بالشفاء وتمام العافية.

وقال السفير نقلي في تغريدة عبر تويتر” الحمد لله على قضاء الله وقدره، تأكدت إصابتي بفيروس كورونا .. أسأل المولى عز وجل الأجر وتمام الصحة والعافية.”

وعلى الفور تسابق متابعوه في الدعاء له بالصحة والسلامة حيث قالت الفنانة المصرية رشا مهدي:” ألف سلامة وإن شاء الله بسيطة وتعدي من غير أعراض” فيما قال الكاتب تركي الحمد :” ألف لا بأس عليك حبيبنا..أزمة وتعدي على خير إن شاء الله” بينما قالت تهاني الجهني:” أجر وعافية وألف سلامة عليك .”

بدورها قالت هديل عليان:” الف سلامه عليك ما تشوف شر، إن شاء الله تكون الاعراض هينه .. أجر وعافيه” بينما قالت نجاة السعيد:” سلامتك سعادة السفير تقوم بالسلامة وعكة وتعدي بإذن الله “.

وتفاعل الكاتب خالد السهيل مع تغريدة النقلي وعلق بالقول:” ما تشوف شر إن شاء الله. خالص الدعوات بعاجل الشفاء سفيرنا العزيز” وقال ابراهيم الحجاج:” سلامتك يا سفيرنا وألف لا بأس عليك وإن شاء الله خفيفة.”

“المواطن” من جانبها تتمنى الشفاء العاجل للسفير النقلي وتدعو الله أن يمن عليه بالصحة والعافية .