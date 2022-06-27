انهالت دعوات الشفاء على اللاعب عمر الغامدي نجم نادي الهلال السابق والمحلل الرياضي، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات في الرياض مؤخرًا.

امر بعارض صحي اسال الله لي ولكم السلامه لاتنسونا من دعواتكم لاحرمكم الله الآجر . — عمر الغامدي (@gamdi66) June 25, 2022

وكتب الغامدي أمس الأحد عبر حسابه في “تويتر” : ” أمُر بعارض صحي، أسال الله لي ولكم السلامة، لا تنسونا من دعائكم لا حرمكم الله الأجر”.

وعكة صحية يمر بها عمر الغامدي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهير الوسط الرياضي من لاعبين ونقاد صورة الغامدي وهو في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

سلامات للاخ العزيز الكابتن عمر الغامدي

جمع الله له بين الاجر والعافية — محمد نور (@MohamedNoor_N18) June 26, 2022

وقال حمزة إدريس نجم الاتحاد السابق: “اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية”.

أما محمد نور نجم الاتحاد السابق فقال: “سلامات للأخ العزيز الكابتن عمر الغامدي، جمع الله له بين الأجر والعافية”.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية

#عمر_الغامدي pic.twitter.com/CIyKsUZ4GU — حمزه ادريس (@HamzahEdrees) June 27, 2022

بينما قال الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل: “”الله يشفي الكابتن عمر الغامدي، ويعافيه، ويقومه بالسلامة، ويخليه لعين ترجيه، ويحفظه من كل مكروه.. ادعوا له يا إخوان“.

ولعب الغامدي صاحب الـ43 عامًا طوال مسيرته لناديي الهلال والشباب، ومع المنتخب السعودي من عام 2000 إلى 2008 واعتزل كرة القدم في عام 2016، حيث كان يشغل مركز خط الوسط المدافع.