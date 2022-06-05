حرص عشاق نادي النصر على توجيه دعوات الشفاء لـ الأمير ممدوح بن سعود عضو شرف النادي ولاعبه السابق، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وكان علي كميخ لاعب أصفر الرياض السابق والمدرب نشر صورة جمعته مع الأمير ممدوح بن سعود قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” ألف لا بأس على الصديق الغالي ورفيق الدرب بالنصر لسنوات، لسمو الأمير ممدوح بن سعود، طهور ونور يا أبو سلطان يا أطيب قلب”.

فما كان من جماهير أصفر الرياض إلى أن توجهت بدعوات الشفاء لـ الأمير.

أبرز أهدافه مع النصر

يذكر أن الأمير ممدوح كان بدأ مسيرته مع أصفر الرياض في عام 1968 مـ، وصولًا للفريق الأول في عام 1971 ونجح بفضل أهدافه الحاسمة في حسم لقب كأس ولي العهد عام 1974.

اعتزال ممدوح بن سعود في منتصف التسعينيات

واعتزل الأمير ممدوح كرة القدم في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي بعد إصابة تعرض لها، كما يُعد الشخصية الوحيدة من أعضاء الشرف الذي خدم النصر كلاعب وإداري بجانب وقفاته الداعمة لعدد من لاعبي فريقه في حقبة التسعينيات.