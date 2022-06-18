رفع مستثمر في العملة الإلكترونية دوجكوين دعوى قضائية على إيلون ماسك يطالبه فيها بتعويض قدره 258 مليار دولار، متهمًا إياه بالتورط في صورة غير قانونية من صور الاستثمار، تُعرف باسم المخطط الهرمي، لدعم العملة المشفرة.

تفاصيل الدعوى:

وفي شكوى رُفعت في محكمة اتحادية في مانهاتن، وجه المدعي كيث جونسون اتهامًا لماسك وشركتي تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية وسبيس إكس للسياحة الفضائية بالابتزاز عبر الترويج لعملة دوجكوين ورفع سعرها، قبل ترك السعر ينخفض فيما بعد.

وماسك هو الرئيس التنفيذي لكل من تسلا وسبيس إكس.

وجاء في الشكوى: “كان المتهمون يعلمون منذ عام 2019 أن دوجكوين ليس لها قيمة ورغم ذلك قاموا بالترويج لها للتربح من تداولها.. استخدم ماسك مركزه كأغنى رجل في العالم لإدارة دوجكوين والمضاربة عليها في مخطط هرمي (غير قانوني) لجني الأرباح والتسلية”.

تعليقات بافيت وجيتس:

وأُدرجت في الشكوى أيضًا تعليقات من وارين بافيت وبيل جيتس وآخرين يشككون في قيمة العملة المشفرة.

ولم ترد تسلا وسبيس إكس ومحامو ماسك بعد على طلبات للتعليق.