يبدو أن الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب نادي الريان القطري أصبح قريبًا من الانضمام لنادي النصر.

وكان خاميس صاحب الـ30 عامًا ألمح إلى رغبته في إنهاء عقده مع الريان، وذلك خلال مشاركة الفريق بـ مباريات دوري أبطال آسيا التي أُقيمت في الرياض في أبريل الماضي.

وكشفت تقارير إعلامية أن نادي الريان لا يُمانع رحيل خاميس وسوف يدرس العروض المقدمة للاعب الكولومبي.

أرقام خاميس رودريغيز مع النصر

ورودريغيز البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى الريان، في صيف 2021، حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين، خلال 15 مباراة فقط، في مختلف المسابقات.

وسبق لـ خاميس اللعب في صفوف أندية أوروبية كبرى مثل ريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي وإيفرتون الإنجليزي وموناكو الفرنسي.

ولم يشارك خاميس رودريغيز في أي مباراة مع الريان، في أول خمس جولات من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، فيما علل المدير الفني للريان، التشيلي نيكولاس كوردوفا، بأن اللاعب الكولومبي لم يشارك في البطولة نتيجة الإصابة.