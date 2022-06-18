كشفت الحاجة الإندونيسية روهانة أونو (59 عامًا)، رحلتها من قرية تبعد عن العاصمة جاكرتا (150) كيلومترا، إلى الحج.

دموع الفرح:

وفي صالة مبادرة طريق مكة في مطار جاكرتا الدولي تحدثت لـ(واس) عن رحلتها أثناء وجودها لإنهاء إجراءات سفرها إلى المملكة وتحقيق حلمها وأمنيتها في أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

دمعت عينا روهانة أونو فرحًا بعد حصولها على تأشيرة الدخول للمملكة لتأدية مناسك الحج، وقالت: “إنني عاجزة عن التعبير عن فرحتي، فما وجدته من خدمات في مبادرة طريق مكة أسعدني كثيرًا، ولا أكاد أصدق نفسي أنني بعد عمري هذا سأرى مكة المكرمة وأحج لله تعالى، وأصلي في مسجد رسول لله – صلى الله عليه وسلم. إنها بالفعل مكرمة كبيرة تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، فشكرا لها”.

وصف يفوق التعبير:

وأضافت: “إنه وصف يفوق التعبير، فشكرًا لك يا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشكرًا لسمو ولي عهدك الأمين على هذا الكرم الإسلامي الكبير وعلى ما تبذلانه من جهود لخدمة ضيوف الرحمن”.

ودعت الحاجة روهانة المولى – عز وجل – أن يحفظ المملكة ملكًا وحكومة وشعبًا، وأن يعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، فرحين بأدائهم الحج وزيارتهم مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.