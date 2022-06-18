كشفت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز، أسرارًا من حياتها الشخصية، وسبب تأخرها في مشروع الزواج، خلال ظهور تليفزيوني بعد حفل زفافها الذي أقيم قبل 3 أسابيع.

وفاة والدة دنيا عبد العزيز

وقالت دنيا عبد العزيز في برنامج “كلام الناس”، إنها كانت مرتبطة بوالدتها جدًا، ولم تستطع استيعاب رحيلها، مضيفة “ماتت وهي ماسكة إيدي أنا ومصطفى زوجي، وبصتله وهي بتدمع وكانت بتوصيه علي كما أنه مصطفى الصديق”.

وأضافت أن والدتها كانت مرتبطة بمصطفى زوجها الذي كان صديقها في هذا الوقت، وكانت تحبه جدًا حيث كان يزورها دائمًا قبل وفاتها، ما دفعهما للقرب من بعضهما البعض.

وأوضحت أن أمنية حياتها تحققت بارتباطها برجل والدتها كانت تحبه، فكان هذا شرط أساسي في حال زواجها، مشيرة إلى أن أسرتها قالوا لها: “ده حبيب أمك.. وده حسسني باطمئنانها علي”.

سبب تأخر زواج دنيا عبد العزيز

وعن سبب تأخر زواجها، كشفت دنيا عبد العزيز أنها كانت تشعر بالخوف بسبب العلاقات الفاشلة التي تراها حولها، فضلا عن خشيتها التعرض للوجع أو الخيانة خاصة بعد وفاة والدتها.

وأشارت إلى أن زوجها مصطفى سافر إلى سوريا حتى يطلب يدها للزواج من ابن خالتها، قائلة “طلب إيدي من ابن خالتي في سوريا هو راجل العيلة، وهو المسئول عني، وسافر مخصوص لسوريا عشان يطلبني منه، وعملهالي مفاجأة”.