توصلت إحدى الدراسات الأجنبية لعلاج واحد لمرض القرص التنكسي (الديسك)، عبر إصلاح الانزلاق الحاصل في الفقرات، ويستخدم الدواء من خلال حقنه في العمود الفقري حيث يملأ الشقوق والتمزقات في القرص المصاب، ما يسهم في تخفيف الألم.

حقن خارجي وتماسك بين الفقرات

وبالرغم من وجود أدوية وعلاجات في هيئة أقراص تساعد في توسيد فقرات العمود الفقري إلا أنها تتآكل مع الوقت شأنها في لك شأن سوائل الجسم، ما يعيد الآلام مرة أخرى، ويؤثر على حركة المريض.

وما يميز الدواء الجديد أنه يبدو كمادة لزجة يتم تسخينها لتتحول إلى سائل سميك، يتم حقنه باستخدام إبرة قياس 17 في الفقرات المصابة بالجسم، وعندما يبرد يتشكل بنفس نوع الخصائص الميكانيكية الحيوية مثل القرص الطبيعي.

موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

وقد وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، على الدواء المذكور، لتبدأ بذلك مرحلة التجارب البشرية للتأكد من فعالية النتيجة وإيجابيتها.

وتم إجراء التجربة على 20 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 22 و 69 عامًا، يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة، وبعد حقنهم بالدواء تمت ملاحظتهم لمدة 6 أشهر لنخفض معدلات شعورهم بالألم من 10 إلى 1.7، 2 من 10، ما يمثل استجابة ملحوظة للعلاج.

واعتبر مؤلف الدراسة أن هذه النتائج لا تزال أولية، لافتًا إلى أن هذا الإجراء قد يكون علاجًا واعدًا لآلام أسفل الظهر، نظرًا لسهولة استخدامه واستغنائه عن الجراحة بأنواعها.

كما أكد على أن عينة الدراسة لا تزال صغيرة، مؤكدًا أن الفريق سيواصل اختبار الدواء مع مزيد من المرضى للتأكد من نتائجه.