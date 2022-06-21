واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، بقيادة المدير الفني اليوناني دونيس، استعداداته لمباراته المقبلة ضد الهلال.

دونيس يجهز اللاعبين:

وقسم دونيس الحصة التدريبية أمس الاثنين ما بين لياقية وتكتيكية، مع التركيز على الجوانب اللياقية حيث أقيمت الحصة الأولى في صالة الجيم لرفع المعدل اللياقي وتقوية العضلات.

واستمر الاهتمام بالجوانب اللياقية من خلال انطلاقة التدريبات في الملعب بالجري حول الملعب والمرور بين الأقماع والقفز على الحواجز والتسديد المباشر على المرمى.

واختتم دونيس مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى مناورة على كامل مساحة الملعب، ركز خلالها على تطبيق العديد من الجمل الفنية التي ينوي بها دخول اللقاء.

الفتح ضد الهلال:

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.