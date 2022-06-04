بعد أن تسببت تصريحات شاعر مصري أساء خلالها لـ أم كلثوم في حالة غضب كبيرة في مصر، أصدرت أسرة “كوكب الشرق” أول تعليق لها على الحادثة.

وأعربت أسرة كوكب الشرق في تصريحات للإعلام المصري، عن استيائها الكبير من انتشار مثل هذه الشائعات، والتصريحات التي تسيء لكوكب الشرق.

إساءة كبيرة:

وكانت حالة كبيرة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أساء الشاعر ناصر دويدار لكوكب الشرق أم كلثوم، وتصريحاته بأنها كانت تستغل حب وإخلاص الشعراء لها.

وقال دويدار إن شكل الراحلة كان “ملخبط”، على حد تعبيره، كما أشار إلى كونها تعاملت مع الشاعر رامي بمنطق خاص.

ووصف العلاقة بين الثنائي أنها كانت علاقة ذئب بفريسته، ووصف دويدار أم كلثوم بـ”الأنانية”، وقال إنها تلاعبت برامي، الذي تعامل معها على طريقة العاشق الولهان.

تدخل نقابة الموسيقيين:

الأمسية الفنية أحدثت ضجة وتسببت في هجوم كبير على اتحاد كتاب مصر، وهو ما دفع نقابة الموسيقيين للدخول على خط الأزمة، وإصدار بيان للرد أكدت فيه أنها ستقف لكل متطاول وعابث ومتآمر بالمرصاد، وتدين كل محاولات النيل من التراث والرموز الفنية مثل كوكب الشرق أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد.

وأدانت النقابة التطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعاً، ومنهم الشاعر أحمد رامي وأحمد شوقي وأحمد شفيق كامل الذي طالته كلمات الشاعر.

اعتذار الشاعر:

ولاحقا قدم الشاعر اعتذاره عما بدر منه من إساءات في حق كوكب الشرق أم كلثوم والشاعر أحمد رامي قائلا “من أنا لكي أخطئ في حق سيدة الغناء العربي؟ ومن أنا حتى أنتقد شاعراً كتبت عنه مقالات تؤكد حبي واحترامي لفنه وأستاذاً لأجيال؟”.