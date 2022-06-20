واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الفتح.

الهلال يواصل الاستعداد:

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، قبل أن يفرض دياز مناورة على كامل مساحة الملعب.

وحرص دياز على شرح عدد من الجمل التكتيكية أثناء المناورة الفنية، المتوقع تطبيقها خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد الفتح، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

الزعيم ضيفًا على الفتح:

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.