كشف إعلان لجنة الكفاءة المالية بـ وزارة الرياضة عن أن الأهلي والاتحاد أكثر أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مديونية حتى تاريخ 31 مارس الماضي.

الأهلي في الصدارة:

وجاء الراقي في صدارة الأندية المديونة برصيد 48 مليون ريال، الاتحاد ثانيًا بديون قدرها 42 مليون ريال، النصر ثالثًا برصيد 36 مليون ريال، الشباب رابعًا برصيد 32 مليون ريال، الاتفاق خامسًا برصيد 22 مليون ريال، التعاون برصيد 22 مليون ريال، الرائد سابعًا برصيد 21 مليون ريال، الباطن ثامنًا برصيد 19 مليون ريال.

الحزم تاسعًا برصيد 13 مليون ريال، الطائي عاشرًا برصيد 8 ملايين ريال، الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 7 ملايين ريال كديون، ضمك في المركز الثاني عشر برصيد 967 ألف ريال كديون عليه.

وكانت وزارة الرياضة حددت يوم 21 أغسطس المقبل كآخر موعد لسداد الديون من أجل نيل شهادة الكفاءة المالية.