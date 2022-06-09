يمر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بفترة صعبة حاليًّا بسبب تهديد الفريق بخسارته لـ صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والديون التي يُعاني منها حاليًّا.

23 مليون ريال ديون من الاتحاد للاعبيه !

ديون نمر جدة وصلت إلى 42 مليون ريال، منها 13 مليون ريال كديون للاعبين بجانب عدم دفع رواتب للاعبين وصلت إلى 10 ملايين ريال، أي أن العميد مديون بـ 23 مليون ريال للاعبيه السابقين أو الحاليين.

هذه الديون قد تدفع بعض من لاعبيه للمطالبة بالرحيل وفسخ العقد وعلى رأسهم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، الذي يعاني من تأخر رواتبه.

جميع هذه المشاكل، ستؤثر بالسلب على الفريق الذي قد يكون مهددًا بخسارة صدارة الدوري واللقب لمطارده نادي الهلال.