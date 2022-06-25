يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الجولة الأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل حسم اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

الهلال خسر الدوري في آخر جولة مرتين من أصل 3:

وكان أزرق الرياض خاض من قبل وفي 3 مناسبات الجولة الأخيرة لحسم الدوري، حيث فاز باللقب مرة وكانت في موسم 2017/ 2018 وفاز على الفتح وحصد البطولة.

بينما خسر أزرق الرياض اللقب بالجولة الأخيرة في موسم 2008/ 2009 لحساب الاتحاد، وفي موسم 2018/ 2019، فاز الزعيم في الجولة الأخيرة على الشباب لكن النصر كان ضمن البطولة آنذاك بعد أن فاز على الباطن في الجولة الأخيرة.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الفوز على الفيصلي في الجولة الأخيرة لحسم اللقب دون النظر لنتيجة لقاء الاتحاد والباطن، كما أنه سيتوج بالبطولة في حالة نهاية المباراتين بالتعادل.

وكان الأزرق فاز على الفتح أول أمس بالجولة الـ29، كذلك فاز الاتحاد على الاتفاق ليتأجل حسم الدوري للجولة الأخيرة الاثنين المقبل.