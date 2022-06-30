أكد خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق أن شهر ذي الحجة هو الثاني من الأشهر الحرم الأربعة (ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، ورجب) وهو آخر شهور السنة الهجرية وآخر الأشهر المعلومات الواردة في قوله تعالى {الحج أشهر معلومات}.

شهر ذي الحجة:

وتابع الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن شهر ذي الحجة ويحتوي على يومين من أهم أيام السنة (وقفة عرفة، وعيد الأضحى المبارك)، وسمي بهذا الاسم لأن الناس يحجون فيه لبيت الله الحرام.

ولفت إلى أن ذي الحجة هذا العام يحتوي على أحر مواسم السنة؛ ففي أوله موسم الجوزاء، وفي منتصفه نهاية مربعانية القيظ، وفي نهايته أول موسم المرزم.

اليوم غرة ذي الحجة:

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت مساء أمس، أن الخميس 1 / 12 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للثلاثين من شهر يونيو 2022م، هو غرة شهر ذي الحجة، وسيكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة 9 / 12 /1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للثامن من شهر يوليو ـ تموز، وعيد الأضحى المبارك يوم السبت الذي يليه.