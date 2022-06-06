استنكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باسمها واسم خطباء وأئمة وعلماء ومنسوبي الرئاسة، التصريحات والرسومات المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

فعل شنيع:

وأكد البيان أن مثل هذا الفعل الشنيع لا يمثل احترام الأديان، وأن من قاموا بمثل هذا الفعل لم يقرؤوا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو خير من وطئ الثرى، ونور البشرية صلى الله عليه وسلم، والرحمة المهداة للعالمين.

وأكد البيان على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان ونشر السلام بين الجميع وعدم المساس برموز الدين الإسلامي.