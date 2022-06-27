حثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المعتمرين والحجاج على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة داخل المسجد الحرام، والتي تقي من انتشار العدوى وفيروس كورونا.

حفظ سلامة ضيوف الرحمن

وقالت رئاسة شؤون الحرمين في إنفوجراف: “ضيف الرحمن.. التزامك بالإجراءات الوقائية يساهم في حفظ سلامة قاصدي المسجد الحرام”، مؤكدة أن هذا التعاون يمكّنها من خدمة الزوار بشكل أفضل.

وتتخذ رئاسة شؤون الحرمين استعدادات مكثفة من أجل موسم حج ١٤٤٣ هـ، واضعة عدداً من البرامج والخطط لتقديم أعلى مستوى من الخدمات.

رفع الإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي للجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة، والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

وذكرت أنه لا يشترط ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامـة “وقايـة”، أو المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط لـبس الكمامـة للـدخول إليهـا، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.