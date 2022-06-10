فيما يبدو فقد حدث تحول في الموقف الأوروبي تجاه قبول أوكرانيا حيث قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية وحان وقت انضمامها إلى الاتحاد.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقف مع أوكرانيا في الحصول على صفة مرشح للاتحاد.

من جهة أخرى أعلنت فنلندا عن إرسال مساعدات دفاعية جديدة إلى كييف وسط استمرار العمليات العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية.

البرلمان الأوروبي يدعم أوكرانيا

يذكر أن البرلمان الأوروبي اعتمد في الجلسة العامة في ستراسبورج قرارًا يدعو دول الاتحاد إلى منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد.

وقد وافق على القرار 438 صوتًا برلمانيا، مقابل 65 صوتًا معارضًا.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان سابق: “أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن رغبتهم في منح أوكرانيا وضع دولة مرشحة، كإشارة سياسية واضحة للتضامن مع شعبها”.

بايدن يستبعد دعم أوكرانيا بقاذفات الصواريخ

وفي السياق ذاته، استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، تسليم أوكرانيا أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ روسيا، رغم المطالب المتكررة من كييف للحصول على هذه الأسلحة.

وسعى مسؤولون أوكرانيون للحصول على أنظمة بمدى أطول تعرف باسم أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (إم إل آر إس) التي يمكنها أن تطلق وابلًا من الصواريخ يقطع مئات الأميال.

وذكرت شبكة “سي إن إن” وصحيفة واشنطن بوست، الجمعة، أن إدارة بايدن تميل إلى إرسال هذا النظام ونظام آخر يعرف اختصارًا باسم (إتش آي إم إيه آر إس) سريع النقل في إطار حزمة مساعدات عسكرية أكبر لأوكرانيا.