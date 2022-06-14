وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، تعرض رئيس المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، للضرب في كل مكان، إذ وصلت اللقاءات السياسية في البلاد إلى مستوى قياسي من المشاحنات والضرب.

#تفاعلكم : رئيس المعارضة الفنزويلية يتعرض للضرب في كل مكان! pic.twitter.com/VzK13KLout — العربية – #تفاعلكم (@tafa3olcom) June 13, 2022

معركة الكراسي الطائرة:

وأظهر مقطع الفيديو، معركة الكراسي البيضاء التي نشبت بين مؤيدي ومعارضي الحكومة بمدينة مراكب في فنزويلا، وتحول اللقاء السياسي إلى “حرب كراسي”.

ولم يسلم رئيس المعارضة الفنزويلية من الإصابة بكرسي طائر، لكنه هرب قبل أن ترصده الكاميرات في هذه اللحظات.

وأظهر المقطع لحظة اعتداء أخرى على جوايدو، وذلك خلال زيارة إلى منطقة ريفية، بحسب أعضاء في حكومته الموازية.

وحاول زعيم المعارضة في فنزويلا الهرب من المطعم في سان كارلوس، بعدما تعرض للشتائم والإهانة والضرب، وكأنهم جاؤوا للانتقام منه، حتى إنه ظهر قميصه الأبيض مقطوعًا في أقل خسارة له.

كمين لزعيم المعارضة:

وأكدت المعارضة أنها تحققت من اللقطات المصورة، وتمكنت من تحديد الأشخاص الذين هاجموا زعيمهم.

وخرج رئيس المعارضة الفنزويلية في مقطع مصور على تطبيق “إنستجرام” السبت، وصف فيه الهجوم بأنه “كمين” نصب له، مطالبًا بمساءلة المسؤولين عن الأمر.

كما تعرض زعيم المعارضة الفنزويلية إلى اعتداء وهجوم منذ عامين، حيث ضربه أشخاص تجمعوا حوله، وظهر في مقطع آخر تم التقاطه في عام 2020 خلال عودته من رحلة إلى الولايات المتحدة، واستقبله الجمهور برش المياه عليه والتعدي عليه.