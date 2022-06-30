زار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، د. جلال بن محمد العويسى، منطقة المدينة المنورة، لتفقد وتدشين عدد من المراكز الإسعافية بالمنطقة، ضمن جولاته لمتابعة استعدادات الهيئة للحج، والتأكد من جاهزية مختلف المراكز التي تستقبل الحجاج في مكة المكرمة والمدينة والمنورة.

مراكز إسعاف متطورة:

وزار وفد الهلال الأحمر السعودي الذي ضم عددًا من قيادات الهيئة، من بينهم د. فهد الحجاج نائب الرئيس للشؤون التشغيلية وقائد الحدث في موسم الحج، مراكز إسعاف حجاج البر وحجاج الجو، وهي مراكز موسمية، إضافة إلى مركز مستحدث للحرم ومركز إسعاف شوران المطور.

واستمع د. العويسى خلال الزيارة إلى عرض مفصل لإمكانيات المراكز الجديدة التي تم تدشينها، وأهم الاستعدادات التي أجريت بها لاستقبال زوار المدينة المنورة خلال موسم الحج، وكذلك التطويرات التي أجريت على عدد من المراكز الأخرى لرفع كفاءتها.