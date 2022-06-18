كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن العالم سئم من أزمة أوكرانيا، لافتًا إلى أنه بدأ يظهر التعب والملل من هذه الدولة في جميع أنحاء العالم.

ملل العالم من أوكرانيا

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، قال جونسون لقناة “سكاي نيوز”: “من المهم للغاية القيام برحلات إلى أوكرانيا، لا سيما في هذا الوقت الصعب.. نحن قلقون من أن التعب القليل من أوكرانيا بدأ يظهر في جميع أنحاء العالم”.

يذكر أن جونسون زار أمس الجمعة، أوكرانيا للمرة الثانية، ووصل إلى كييف بعد زيارة أولى قبل نحو شهرين.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة رئيس الوزراء البريطاني، وكتب على حسابه بموقع “تيليجرام” “سعيد برؤية صديق كبير لبلادنا مجددًا في كييف، بوريس جونسون”.

فيما علق جونسون على الزيارة قائلا على حسابه بموقع “تويتر”: “أمر جيد أن أكون في كييف مجددا”.

برنامج تدريب من بريطانيا

وقال جونسون بحسب ما ورد في بيان للسلطات البريطانية “زيارتي اليوم، في أوج الحرب، تهدف الى توجيه رسالة واضحة وبسيطة للاوكرانيين: بريطانيا الى جانبكم وستكون معكم حتى النصر”، وفقًا لصحيفة “تايمز”.

وأشار جونسون، بعد أن التقى فولوديمير زيلينسكي، إلى أن المملكة المتحدة يمكنها تدريب القوات الأوكرانية.

وأكد أن بريطانيا ستقدم للقوات الأوكرانية برنامج تدريبي كبير، من أجل تدريب ما يصل إلى 10000 جندي كل 120 يومًا، باستخدام خبرة جيش المملكة المتحدة.

وأضاف “لهذا السبب اقترحت على الرئيس زيلينسكي برنامجا واسع النطاق للتدريب العسكري يمكن أن يغير معادلة هذه الحرب من خلال توجيه أقوى القوات، أي تصميم الأوكرانيين على الانتصار”.