أعلن برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا عن تجهيز مفاجأة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رغم انتقاله لـ باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال لابورتا: “أنا حزين جدًا بسبب ما حدث، بعد كل ما قدمه للنادي، سأكون دائمًا داعمًا لأي مبادرة لمنح وداعية تليق بميسي”.

ماذا يخطط برشلونة لمفاجأة ميسي ؟

وأضاف رئيس النادي: ” “أتمنى عاجلًا أو آجلًا أن نمنح الوداعية التي تليق بميسي، بفضله كان برشلونة ما كان عليه في آخر 20 سنة. أنا حزين جدًا، وأطلب منك النصيحة بشأن ما يمكن أن نقدم لليونيل ميسي”.

وتابع لابورتا: “ميسي بداخلي. يستحق التقدير الأبدي لكل ما قدمه لبرشلونة”.

يذكر أن النجم الأرجنتيني كان انتقل في أغسطس الماضي إلى باريس سان جيرمان كصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.