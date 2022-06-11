وجه خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، صدمة إلى اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، بعد رغبة الأخير في الانتقال لصفوف البارشا.

وكان اللاعب البولندي قد ألمح إلى نهاية مشواره مع البايرن بعد أن شوهد وهو يودع جماهير البايرن، بعد مباراة فولفسبورغ في الجولة الـ34 في الدوري الألماني لموسم 2021/ 2022.

وقال لابورتا: “لن نتحدث عن اللاعبين لأن ذلك سيكون قلة احترام تجاه بايرن ميونخ”.

رئيس برشلونة يوجه رسالة غير مباشرة لـ ليفاندوفسكي:

وأضاف رئيس برشلونة: “القادة هم فقط من خفضوا رواتبهم، على عكس البقية، لذلك سنكون دائمًا ممتنين لهم”.

وتابع: “لكي نضم أي صفقة علينا تخفيض أجور لاعبينا، هذا شرط أساسي”.

وفي حال انضمام ليفاندوفسكي لـ برشلونة سيكون مجبرًا على تخفيض راتبه مع النادي الكتالوني.

وكان اللاعب البولندي سجل في موسم 2017/ 2018، 29 هدفًا في صدارة الهدافين، وفي موسم 2018/ 2019 سجل النجم البولندي 22 هدفًا.

وبموسم 2019/ 2020 سجل اللاعب 34 هدفًا، بينما في موسم 2020/ 2021 سجل النجم البولندي 41 هدفًا، وفي موسم 2021/ 2022 سجل 35 هدفًا.