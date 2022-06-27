أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية نبيل الدبل، أن المهندس السعودي لا ينقصه شيء.

فيديو | الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير #وزارة_الداخلية م. نبيل الدبل: المهندس السعودي لا ينقصه شيء.. ونسعى لتطوير المهندسين عالميًا من خلال #المنتدى_العالمي_لإدارة_المشاريع#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/LbD8I5mpSy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2022

تطوير المهندسين:

وتابع الدبل في تصريحات إلى قناة الإخبارية، إن الداخلية تسعى لتطوير المهندسين عالميًا من خلال المنتدى العالمي لإدارة المشاريع.

وقال إن المهندسين والمهندسات وصلوا إلى مرحلة يطبقون خلالها أفضل الممارسات العالمية، وهناك توجه ليكون بالداخلية أكبر مهندسي مشاريع على مستوى العالم.

انطلاق المنتدى العالمي لإدارة المشاريع:

وانطلق يوم الأحد الماضي، في العاصمة الرياض، المنتدى العالمي لإدارة المشاريع (GPMF) في نسخته الأولى؛ بحضور نخبة من أبرز القيادات الحكومية والكفاءات الوطنية في مشاريع وبرامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما يشارك في المنتدى الذي ينظمه معهد إدارة المشاريع بالسعودية، خلال الفترة من 26 وحتى 27 يونيو الجاري، عدد من قادة ومديري المشاريع ورواد الأعمال وصناع التغيير من المهتمين والمختصين محليًّا وعالميًّا.