قال رئيس بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو: إن شعب السعودية لا مثيل له حول العالم، لاسيما في صفتي الكرم واللطف، قائلًا: لم ألتقِ في حياتي بشعب أكثر ترحيبًا من السعوديين.

وأضاف في حواره مع موقع Hotelier Middle East: لقد تشرفت بأن يُطلب مني أن أكون جزءًا من تطوير الدرعية، وهذه فرصة تأتي مرة واحدة في العمر.

وتابع: هناك شيئان كبيران وجدتهما في السعودية وهما لطف الشعب السعودي وكرمه بجانب الانتماء الشديد لتقاليدهم وثقافتهم، وهم يمتلكون ثقافة مضيافة بشكل كبير ويجب على الجميع أن يأتي ليجرب بنفسه.

السعودية قلب العالم العربي:

وقال جيري إنزيريلو: السعودية تدفئ قلبي، إنها قلب العالم العربي وقوة استثمارية، ومحور يربط بين ثلاث قارات.

وتابع: هناك فخر كبير بالدرعية بين السعوديين، لاسيما مع كونها منطلق الدولة السعودية، عندما أُحضِر الناس إلى الدرعية سواء كانوا أصحاب علامات تجارية عالمية أو لاعبين إقليميين، فإنهم يقعون في حبها.

جوهرة المملكة:

يأتي مشروع الدرعية بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، ويضم 38 فندقًا من أفخم الفنادق في العالم وأكثر من اثني عشر من أفضل المطاعم، ولكنه في جوهره وجهة مهمة تحددها الأصالة.

ويقع في قلب الدرعية جوهرة المملكة، موقع التراث العالمي لليونسكو، الطريف، الذي يُعتبر أحد أهم المواقع التاريخية والثقافية في المملكة، وبشكل عام تحتل الدرعية مكانة خاصة بشكل لا يصدق في المشهد الثقافي والتاريخي للمملكة، وستكون وجهة سياحية مبدعة في المستقبل.

واختتم إنزيريلو قائلًا: نريد أن تكون الدرعية مكانًا يفخر به الشعب السعودي حتى يكن هو نفسه أكبر سفير للمشروع.