زار الرئيس التونسي قيس سعيد مطار قرطاج لتوديع ضيوف الرحمن التونسيين والاطلاع على ظروف انطلاق الرحلات الجوية من تونس إلى المملكة.

وحرص الرئيس التونسي على لقاء الحجيج والاستماع لشرح عن الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة.

استقبال الجوازات لضيوف الرحمن

من جهة أخرى تواصل الفرق الميدانية بالمديرية العامة للجوازات استقبال وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، من الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة وغير المستفيدة، والترحيب بهم بأكثر من (13) لغة، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل معهم بلغاتهم.