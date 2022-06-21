أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري أهمية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمصر خاصة في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال بندر العامري “إن الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية متميزة وواعدة ومتاحة في كافة المجالات.

فيديو | رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري: الاستثمارات المصرية في #المملكة تتجاوز 10 مليارات دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة #محمد_بن_سلمان_في_مصر #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/5zDOEJ8ytr — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 21, 2022

استثمارات بالمليارات

وقال العامري في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن الاستثمارات المصرية في المملكة تتجاوز 10 مليارات دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة

وأضاف أنه تم توقيع أكثر من 14 اتفاقية بين البلدين، والاستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار بين الرياض والقاهرة.