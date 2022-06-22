أعلنت رانيل ويكريمسينغه رئيس وزراء سريلانكا انهيار اقتصاد البلاد بسبب أزمة الوقود.

يأتي ذلك فيما يواجه اقتصاد سريلانكا شبح الانهيار في ظل الركود التام، حيث تواجه الدولة الجزيرة التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، نفاد الوقود دون أي بوادر على وصول إمدادات جديدة.

سريلانكا تنهار:

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، كانت الحكومة في سريلانكا أعلنت يوم الجمعة الماضي عطلة رسمية للمكاتب العامة والمدارس لتقليص حركة المركبات، حيث ظهر العديد من الطرق حول العاصمة كولومبو خاوية.

واصطفت آلاف السيارات في طوابير امتدت إلى عدة كيلومترات انتظارًا لتزويد محطات التموين بالوقود.

كان علي صبري وزير مالية سريلانكا قال أمام البرلمان في الشهر الماضي إن بلاده قد تحتاج إلى عامين للخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أن الدولة “تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها”.

وشكك وزير المالية في إمكانية استمرار نظام الضرائب الراهن في ظل حاجة البلاد إلى زيادة إيراداتها إلى ما بين 14 و15% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7ر8% حاليا.

وقال الوزير إنه إذا لم تنجح سريلانكا في إدارة الموقف الاقتصادي الراهن” ستواجه كارثة كبرى قريبا”.