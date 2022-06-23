كشف عبدالعزيز الحميدي، المدير التنفيذي لـ رابطة دوري المحترفين، عن أن الرابطة تُخطط لتجهيز كأسين لبطل الدوري في الرياض وجدة مع انطلاق مباريات الجولة الـ29 “قبل الأخيرة” اليوم الخميس.

سيناريو حسم لقب دوري المحترفين للجولة الأخيرة تم تجهيزه:

وقال الحميدي لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية: “سنجهز كأسين للبطل في الرياض وجدة، في حال تم تأجيل حسم الدوري للجولة الـ30 الاثنين المقبل، ونضع كل السيناريوهات أمامنا”.

وأضاف الحميدي: “7 مباريات في الدوري ستنقل على 7 قنوات بجودة عالية، لأننا قررنا إقامة جميع المباريات في توقيت واحد من أجل مبدأ العدالة، ولكن في المعتاد نحرص على إقامة كل المباريات في توقيتات بعيد عن بعضها البعض حتى نضمن للجمهور متابعتها والاستمتاع بها، مع الحرص على تحقيق أهدافنا التسويقية المتعلقة باللقاء”.

وتقام اليوم 8 مباريات في دوري المحترفين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة وهم “الأهلي والرائد، الاتفاق والاتحاد، التعاون والشباب، الفتح والهلال، أبها والفيحاء، الفيصلي والطائي، الحزم والنصر، الباطن وضمك”.

وإذا خسر الاتحاد، مباراة الاتفاق، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض، على مستضيفه الفتح، في نفس الجولة؛ فإن الاتحاد، سيفقد لقب الدوري، بشكل رسمي.