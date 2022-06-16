بدأت أمانة العاصمة المقدسة اليوم في قبول طلبات شغل وظائف الحج موسم 1443 التي تم الإعلان عنها مسبقًا حيث يتاح التسجيل على مدار يوم واحد فقط.

التقديم على وظائف أمانة العاصمة المقدسة

ويتم التقديم على وظائف الحج عبر منصة الاستقطاب الذكية وهي منصة خصصت للتقديم على الوظائف التي تعلن عنها الأمانة ، وكذلك لاستقبال طلبات التدريب التعاوني (الصيفي) لطلاب وطالبات الجامعات والكليات والمعاهد.

ويتم تسجيل الدخول عبر منصة نفاذ الوطنية من خلال هذا الرابط

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وكانت الأمانة أعلنت أنها بحاجة إلى شغل 150 وظيفة موسمية خلال موسم الحج وأوضحت أن التوظيف بنظام العقود المؤقتة، ولمدة شهرين خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية (رجال ونساء).

وتشمل الوظائف ما يلي:

ـ 126 مراقبًا ميدانيًّا

ـ 20 سائقًا

ـ 4 سائقين لمعدات ثقيلة