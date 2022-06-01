دعت منصة أبشر، اليوم الأربعاء، المواطنين، للمشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور وبدأ يوم 29 مايو الماضي، ومن المقرر أن ينتهي غدًا الخميس.

وجددت منصة أبشر، الدعوة على حسابها بموقع “تويتر” للمواطنين قائلة في تغريدة: “شارك في مزاد اللوحات الإلكتروني⁩ واحصل على لوحة مركبتك المميّزة بكل سهولة”. ويستهدف المزاد كل من يرغب في شراء لوحة إلكترونية ذات أرقام سهلة ومميزة، إذ يسجل عبر منصة أبشر الإلكترونية للمشاركة.

شروط الاشتراك بمزاد اللوحات المميزة

لا يقتصر الاشتراك بالمزاد على المواطنين فقط، بل يشمل المقيمين على أرض المملكة أيضًا.

سداد رسوم اشتراك المزاد عن طريق خدمة الدفع المتاحة عبر المنصة.

في حالة وجود مخالفات مرورية لم يتم سدادها، لا يمنع ذلك من التقدم للمزاد.

يمكنك استرداد كامل قيمة رسوم المزاد التي قمت بدفعها.

طريقة المشاركة عبر منصة أبشر