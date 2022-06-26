يقترب الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا من الانضمام للفريق الكروي الأول بنادي النصر وذلك لتدعيم صفوفه بعقد سيكون لمدة موسمين.

وكشف الصحفي الرياضي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب الكولومبي حارس مرمى فريق نابولي الإيطالي اتفق بالفعل مع إدارة مسلي آل معمر على الانضمام لأصفر الرياض في صيف العام الحالي.

تفاصيل راتب أوسبينا

وسيتقاضى الحارس الكولومبي ما يقرب من 12 مليون ريال سنويًا وفقًا لما ذكره موقع Area Napoli فإن الحارس الكولومبي مواليد عام 1988 سيحصل على راتب خلال موسمين قدره 33 مليون ريال أي ما يوازي 25 مليون ريال.

يذكر أن المفاوضات مع أوسبينا بدأت منذ شهر يناير الماضي ونجح العالمي في إقناعه بالانضمام للفريق مع اقتراب رحيل الحارس وليد عبد الله عن صفوف الفريق.