رحل الحارس الجزائري رايس مبولحي بشكل رسمي عن صفوف نادي الاتفاق قبل قليل، وذلك بعد نهاية موسم 2021/2022.

الأمـيـن 🧤 وحامي العرين 🥅 سـتـظـل في قـلـوب الاتفاقـيـيـن 💚❤️ #شكرا_مبولحي 🙌 pic.twitter.com/G4VDdLWwqi — نادي الاتفاق (@Ettifaq) June 30, 2022

ونشر حساب نادي الاتفاق في “تويتر” مقطع فيديو لـ مبولحي صاحب الـ36 عامًا بعنوان ” الأمين وحامي العرين، سوف تظل في قلوب الاتفاقيين، شكرًا مبولحي”.

الاتفاق يودع رايس مبولحي

وكان مبولحي انضم لصفوف فريق الاتفاق في عام 2018 قادمًا من نادي رين الفرنسي.

ويُعد مبولحي ثاني المغادرين لنادي الاتفاق، وذلك بعد رحيل السلوفاكي فيليب كيش عن صفوف الفريق، وذلك بعد أن وقع مع نادي اتحاد كلباء الإماراتي.

وكان كيش صاحب الـ31 عامًا رحل عن صفوف فارس الدهناء وذلك بعد 5 سنوات قضاها في صفوف الفريق لينضم إلى فريق اتحاد كلباء كصفقة انتقال حر.