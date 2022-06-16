انتهت مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني مساء الأربعاء، بفوز الأهلي برباعية لهدف في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري موسم 2021/ 2022.

ملخص مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي الأهلي، حيث نجح الأهلي في إحراز الهدف الأول عبر حسين الشحات، بعد تمريرة جيدة من المدافع رامي ربيعة.

وبالدقيقة الثلاثين، سجل طاهر محمد طاهر الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الـ31 من ضربة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، واصل المارد الأحمر ضغطه ليستغل أحمد عبدالقادر خطأ من لاعب إيسترن كومباني ثم ينفرد بحارس مرمى إيسترن كومباني ويسجل الهدف الثالث بالدقيقة الـ59.

ثم قلص فريق إيسترن كومباني الفارق عبر اللاعب التونسي فراس عايفية في الدقيقة الـ76.

وشهدت مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني، إلغاء هدف رابع سجله اللاعب حسام حسن مهاجم الأهلي لوجود مخالفة على رامي ربيعة مع حارس إيسترن كومباني.

ثم اختتم وليد سليمان مهرجان الأهداف لـ الأهلي بالدقيقة التسعين من ضربة رأسية.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 40 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد إيسترن كومباني عند 13 نقطة في المركز الـ18.

سيواجه الأهلي، غريمه نادي الزمالك مساء الأحد المقبل في الجولة العشرين من الدوري المصري.