أثار قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد النادي الأهلي، حالة من القلق لدى الجماهير، خوفًا من خصم النقاط.

الأهلي يحل الأزمة

وأصدرت لجنة الانضباط، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلزام الراقي بدفع مليوني ريال لصالح الفيصلي، ومنحته مهلة 30 يومًا للسداد قبل خصم النقاط أو توقيع مزيد من العقوبات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وطمأن القانوني أحمد الشيخي الجماهير، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أكّد لنا السادة بالنادي الأهلي (مشكورين) أنهم سيسددون المبلغ المستحق لنادي الفيصلي خلال المهلة؛ وبالتالي فسيتم تجنب عقوبات خصم النقاط ومنع التسجيل”.

الفريق في الدوري هذا الموسم

ويُعاني الراقي من تراجع النتائج هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، ويستعد لمواجهة الرائد، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ29.