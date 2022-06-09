عكشف المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي عن رأي مهاجم الاتحاد الحالي، المغربي عبدالرزاق حمدالله بشأن الصلح مع العالمي.

حمدالله يرد على إمكانية الصلح

وقال الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عندما عرضت فكرة الصلح على الهداف العربي الكبير، وكان جوابه مختصرًا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله”.

وكان الصرامي قد أثار الجدل بعدما ألمح إلى وجود صلح بين الاتحاد والنصر بسبب أزمة حمدالله، فيما أكدت تقارير أن إدارة العالمي ترفض هذا الأمر، وتصر على موقفها بتصعيد هذه الأزمة.

وسبق أن أكد النصر أنه تقدم بشكوى ضد الاتحاد وحامد البلوي وعبدالرزاق، بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء تعاقده، وأصدر اتحاد الكرة بيانًا للرد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجاهزية للمشاركة مع الاتحاد

على الجانب الآخر، أصبح المهاجم المغربي جاهزًا لمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المباريات المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).